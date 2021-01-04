برلماني: تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز يضع مصر على الطريق الصحيح

أكد النائب محمد عطيه الفيومي، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، تعتبر خطوة جيدة نحو الصناعة المصرية للسيارات، كما تضع مصر على الطريق الصحيح من أجل تطوير منظومة النقل فى مصر.وأشار الفيومي، خلال بيان، إلى أن الاعتماد على الغاز الطبيعي يساهم في توفير العملة الصعبة وتخفيض كلفه التشغيل للمواطنين، موضحا أنه لاحد يستطيع أن ينكر مصر أصبحت تمتلك الكثير من حقول الغاز الطبيعى؛ مما يمكنها من استخدام الطاقة البديلة بدلا من استيراد المحروقات من الخارج خاصةً البنزين، الذى يؤدى بدوره إلى استنزاف العملة الصعبة التى تستخدمها مصر فى استيراد السلع الإستراتيجية.وأضاف عضو البرلمان المصري، أن هذا المعرض يغتبر خطوة البداية وليست النهائية نحو دعم صناعه السيارات في مصر، خاصة وأن هذا الدعم سيساهم فى تنشيط مبيعات السيارات وتدفع المواطنين للتحويل إلى الغاز، متوقعا أن يتجه العالم إلى السيارات الكهربائية في القريب العاجل.