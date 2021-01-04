احتجاجات في دير الزور بسوريا ضد «قسد»

خرج أهالي منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي، اليوم الإثنين، في مظاهرة احتجاجية ضد ممارسات قوات «قسد».وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، نقلًا عن مصادر أهلية، بخروج مظاهرة في منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي؛ احتجاجًا على اختطاف قوات «قسد» الشبان وسوقهم إلى الخدمة الإجبارية بالقوة.