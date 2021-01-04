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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استئناف طالب على سجنه 10 سنوات للاتجار في المخدرات

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:23 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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تقدم دفاع طالب متهم بحيازة كمية كبيرة من مخدر "الاكستاسي"، باستئناف علي حكم سجنه 10 سنوات الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "م. ا"، طالب جامعي، أحرز بقصد الاتجار مادة "الاكستاسي المخدر، وسلاح أبيض - نصل معدني)، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء تواجد عناصر الارتكاز الأمني بدائرة قسم شرطة الساحل، أبصروا المتهم ممسكا بيده سلاح أبيض، ومخدر "الاكستاسي"، فضبطوه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف جوال.

وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

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