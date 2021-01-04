نجوى كرم تنعى إلياس الرحباني: وفاتك خسارة للبنان

نعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الموسيقار إلياس الرحباني، الذي أعلن وفاته قبل قليل عن 82 عاما.وغردت «نجوى» معبرة عن حزنها وكتبت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «تعازينا الحارّة للرحابنة بوفاة الموسيقي الكبير إلياس الرحباني..وفاتك خسارة كبيرة إلنا وللبنان.. الله يرحمك وإنشا الله تكون نفسك بالسما».كانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بوفاة الموسيقار اللبناني الياس الرحباني، اليوم الاثنين. والفنان الراحل من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.و هو موسيقي ملحن وموزع، كاتب أغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية، وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي"، وفيلم "حبيبتي"، وفيلم "أجمل أيام حياتي"، ومسلسل "عازف الليل".وهو مولود في مدينة إنطلياس في جبل لبنان، ومتزوج من السيدة نينا خليل وله منها ولدان غسان وجاد، المعروفان في مجال الفن وصناعة الموسيقى في لبنان والعالم العربي.