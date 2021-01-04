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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمن سوهاج يُلاحق تجار السلاح والمخدرات

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:20 م
أمن
أمن
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مدير الأمن، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها والهاربين من أحكام استكمالًا لما بدأته المديرية من حملات.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة، بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيدًا على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي، والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة عن ضبط 2 فرد روسي محلي الصنع، و4 طلقات من ذات العيار و2 سلاح أبيض بإجمالي 4 قطع سلاح تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفى مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط 17 قطعة لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالى 90 جرامًا، ومبلغ مالي 165 جنيهًا وهاتف محمول وسلاح أبيض "كتر"، حيازة المتهم "أ.ع.م"، 25 سنة، عامل ومقيم مركز طما وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

وتم ضبط "20" قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالى "80" جرام تقريبًا وسلاح أبيض "مطوة" حيازة المتهم "ر.ر.س"، 58 سنة عاطل ومقيم قسم أول سوهاج والمسجل شقي خطر سرقة مواشى نشاط مستمر بمواجهة المتهم بما أسفر عنهما الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 1066 حكمًا في مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 401 مخالفة مرورية وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 127 مخالفة متنوعة.

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