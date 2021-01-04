عبير صبري تكشف عن ندمها على ارتداء الحجاب في «واحد من الناس»

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنانة عبير صبري، في واحد من أجرأ حواراتها التليفزيونية ومواجهة ساخنة جدا، في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الجمعة المقبل، وتكشف عن العديد من الأسرار والتصريحات المثيرة للجدل، ومنها أنها ندمت على ارتداء الحجاب ولم تكن واثقة من تلك الخطوة، وندمت أيضا على خلع الحجاب، كما تكشف عن العُقد التي تعرضت لها وأنها لا تريد أن يكون معها أطفال.كما تكشف عن المواقف الصعبة التي تعرضت لها مع والدها وتحملت مسئولية أمها وأخواتها، وحملات الاضطهاد التي تعرضت لها في مجال التمثيل، وأيضا لماذا منعت أختها مروة من خوض تجربة التمثيل.كما تقدم للزوجات نصيحة مهمة، وتكشف عن أنها تعرضت للخيانة في مجال التمثيل ومع الأصدقاء، وفي مجال العمل، وأسباب لجوئها لعيادات الطب النفسي.. تذاع حلقة «واحد من الناس» على جزءين، الجمعة والسبت، على شاشة الحياة.