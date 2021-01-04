بوتين يكلف الحكومة الروسية بتعديل تشريع تطوير الخدمات الطبية عن بعد

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، توجيهات وتعليمات للحكومة الروسية بتعديل التشريع الخاص بتطوير الخدمات الطبية عن بعد بحلول الأول من يوليو المقبل.وجاء في قائمة التعليمات، التي نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين، "لضمان إدخال تعديلات على تشريعات الاتحاد الروسي بتطوير استخدام تكنولوجيات التطبيب عن بعد يتعين على الحكومة الروسية توسيع قائمة الشهادات التي يمكن أن تصدرها المنظمات الطبية ومكاتب الخبرة الطبية والاجتماعية بشكل إلكتروني".ونوهت التعليمات إلى أنه يجب الانتهاء من إعداد التقرير المتعلق بتلك التعديلات بحلول الأول من يوليو 2021 مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يتعين عليه مسؤولية متابعة ذلك.