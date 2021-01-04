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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:30 م
إلياس الرحباني
إلياس الرحباني
وكالات
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بوفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، اليوم الإثنين.

والفنان الراحل من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

وإلياس الرحباني موسيقي ملحن وموزع، كاتب أغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية، وألّف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل أيام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".

الرحباني، المولود في مدينة إنطلياس في جبل لبنان، متزوج من السيدة نينا خليل، وله منها ولدان: غسان وجاد المعروفان في مجال الفن وصناعة الموسيقى في لبنان والعالم العربي.

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