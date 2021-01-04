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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إصابة 649 جنديًا وعاملًا فى جيش الاحتلال بكورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:34 م
جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
ا ش ا
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أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل إصابة 649 جنديًا وعاملًا في الجيش الإسرائيلي بفيروس كورونا الجديد حتى صباح اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن هناك 8562 جنديًا بالحجر الصحي ويتلقون الرعاية الصحية.

وكانت السلطات الصحية في إسرائيل قد أعلنت، اليوم، عن تسجيل 5135 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات الـ438 ألف حالة تعاف منها 380 ألف حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات قد ارتفعت إلى 3416 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 25 حالة أمس، بينما هناك 731 حالة خطرة و201 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

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