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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بشوارع كفر الشيخ

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:17 م
رصف
رصف
عمرو الشامي
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شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقًا لأعمال الطرح والترسية.

وأشرَف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على استكمال أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بشارع الأهرام المؤدي إلى الكنيسة والمحطة بالمدينة، وذلك ضمن خطة رصف الطرق التابعة لمديرية الطرق، بالإضافة إلى متابعة أعمال الخطة الاستثمارية بشارع الثورة، حيث تم الاستفادة من دمج المحاور الرئيسية المؤدية إلى تلك الطرق بعد الانتهاء من أعمال الغاز الطبيعي والبنية التحتية بالمدينة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة الطرق، مشددًا على الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد.

وأشَرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بقرية تفتيش الزعفران بطول ٢١٠م وبعرض ٤م، وذلك ضمن خطة الوحدة برفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

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