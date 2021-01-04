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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:14 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،
المنيا ـ على حسين
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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية لاستقبال أى شكاوي أو استفسارات على مدار الساعة، لتلقى الشكاوى الخاصة بفيروس كورونا المستجد على أرقام (114- 2342200- 2320001)، بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أو عن طريق الواتساب من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105، 15335.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية والمرور على المستشفيات والوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، للتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، وتواجد الاطقم الطبية والتمريض، والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

ودعا المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية الى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود، ومتابعة الاحتياجات الفعلية، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة جائحة كورونا للخروج بالوطن من هذه الأزمة، موجها الشكر لكافة الأطقم الطبية والتمريض لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، تابع اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ملوي، الحالة العامة بمستشفى الصدر والحميات ومستشفى ملوي العام ومستشفى عزل ملوي، حيث تم التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية اللازمة، وأكد السايس توافر الأكسجين، بالإضافة إلى أسطوانات الغاز بجميع المستشفيات.

كما تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز أبوقرقاص، سير العمل بمستشفى الفكرية العام، كما تم التأكد من توافر الأطقم الطبية والتمريض، وأسطوانات الغاز، والتأكد من حسن معاملة المرضى.
محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا
محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا
محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا
محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا
محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا
محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا
محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا
محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا
محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا
محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا
محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا
محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا
محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا
محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا
محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا
محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا
محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا
محافظ المنيا: تفعيل دور غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى الخاصة بكورونا

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