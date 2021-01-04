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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أسامة الأزهري يُعزي مفتي مصر الأسبق في وفاة زوجته

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:12 م
الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري
كتب: عمرو رشدي
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نعى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية، زوجة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، والتي وافتها المنية أمس.

قال «الأزهر»:«أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى العلامة الفقيه الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي الأسبق للديار المصرية».

وأضاف: «وذلك في وفاة السيدة الكريمة حرمه، داعين المولى جل جلاله أن يتغمد فقيدتنا الكريمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزل لها المثوبة، وأن يرفع درجاتها في عليين، وأن ينزل الصبر والسكينة والسلوان على قلب فضيلته وأسرته الكريمة، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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