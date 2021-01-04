محافظ الفيوم: الخطة الاستثمارية للرصف تشمل 47 طريقًا
الإثنين 04/يناير/2021 - 02:12 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن وعدد من مديري المديريات، لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات الرصف بالخطة الإضافية القديمة، والخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 20202021، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهنس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس أحمد حسن وكيل وزارة الطرق والكباري، والمهندس محمد مصطفى مدير عام الصيانة بهيئة الطرق والكباري، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، ومدير عام الطرق بالفيوم، ومدير عام إدارة التخطيط بالمحافظة، ومسئولي مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعى، والتليفونات.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استمع خلال الاجتماع لتقرير مفصل من وكيل وزارة الطرق والكباري، حول موقف الطرق التي يجري رصفها بمختلف أنحاء المحافظة بالخطة الإضافية القديمة، والخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 20202021، ووجه المحافظ بنقل معدات الرصف الموجودة بمجلس مدينة الفيوم إلى مديرية الطرق، لتسهيل الأعمال وإنجازها في أسرع وقت ممكن، كما كلف رئيس مدينة الفيوم بسرعة إعداد مقايسة لعمل بلدورات بشارع السد العالي بعد الانتهاء من رصفه، كونه أحد مداخل المدينة الرئيسية، وكذلك إجراء رفع مساحي للميدان الكائن بالشارع جهة الطريق الدائري للوقوف على أعمال التطوير اللازمة له وتكليف إحدى الجهات بتنفيذها.
وأكد محافظ الفيوم على ضرورة تنفيذ كافة أعمال الرصف وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية والفنية، بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة والانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية قبل بدء عملية الرصف، مع وضع أولوية للطرق الرابطة بين المراكز، وكذلك الطرق التي بدأ العمل في رصفها، والطرق الحيوية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لاستلام جميع المشروعات والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وكشف محافظ الفيوم، عن الخطة الاستثمارية لرصف الطرق للعام المالي الحالي تشمل 47 مشروعًا بإجمالي أطوال 82،3 كم، بتكلفة إجمالية 218 مليون جنيه، مشيرًا إلى بدء أعمال الرفع المساحي لعدد 37 مشروعًا منها بتكلفة 193،4 مليون جنيه، ووجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بتوفير ماكينة لتخطيط الطرق التي يتم رصفها، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق الدائري حول مدينة الفيوم، وتجميل الجزيرة الوسطي بالطريق للحفاظ على الشكل الجمالي.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا خطة رد الشئ لأصله، وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استغلال المبالغ المالية المخصصة لرد الشئ لأصله بمديرية الطرق ومجالس المدن، في صيانة ورصف الطرق بمختلف المراكز قبل 30 يونيو القادم، مشيرًا أن جميع أعمال رد الشئ لأصله بمشروعات البنية التحتية، ستقوم باستلامها لجنة مشتركة من مديرية الطرق، والهيئة العامة للطرق، والإدارات الهندسية بمجالس المدن، وكلية الهندسة والمستشار الهندسي للمحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالكود المصري في تنفيذ الأعمال، وعدم شروع أي جهة في تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله إلا بعد عرض المقايسات اللازمة والجداول الزمنية على اللجنة المشكلة بهذا الشأن.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استمع خلال الاجتماع لتقرير مفصل من وكيل وزارة الطرق والكباري، حول موقف الطرق التي يجري رصفها بمختلف أنحاء المحافظة بالخطة الإضافية القديمة، والخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 20202021، ووجه المحافظ بنقل معدات الرصف الموجودة بمجلس مدينة الفيوم إلى مديرية الطرق، لتسهيل الأعمال وإنجازها في أسرع وقت ممكن، كما كلف رئيس مدينة الفيوم بسرعة إعداد مقايسة لعمل بلدورات بشارع السد العالي بعد الانتهاء من رصفه، كونه أحد مداخل المدينة الرئيسية، وكذلك إجراء رفع مساحي للميدان الكائن بالشارع جهة الطريق الدائري للوقوف على أعمال التطوير اللازمة له وتكليف إحدى الجهات بتنفيذها.
وأكد محافظ الفيوم على ضرورة تنفيذ كافة أعمال الرصف وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية والفنية، بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة والانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية قبل بدء عملية الرصف، مع وضع أولوية للطرق الرابطة بين المراكز، وكذلك الطرق التي بدأ العمل في رصفها، والطرق الحيوية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لاستلام جميع المشروعات والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وكشف محافظ الفيوم، عن الخطة الاستثمارية لرصف الطرق للعام المالي الحالي تشمل 47 مشروعًا بإجمالي أطوال 82،3 كم، بتكلفة إجمالية 218 مليون جنيه، مشيرًا إلى بدء أعمال الرفع المساحي لعدد 37 مشروعًا منها بتكلفة 193،4 مليون جنيه، ووجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بتوفير ماكينة لتخطيط الطرق التي يتم رصفها، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق الدائري حول مدينة الفيوم، وتجميل الجزيرة الوسطي بالطريق للحفاظ على الشكل الجمالي.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا خطة رد الشئ لأصله، وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استغلال المبالغ المالية المخصصة لرد الشئ لأصله بمديرية الطرق ومجالس المدن، في صيانة ورصف الطرق بمختلف المراكز قبل 30 يونيو القادم، مشيرًا أن جميع أعمال رد الشئ لأصله بمشروعات البنية التحتية، ستقوم باستلامها لجنة مشتركة من مديرية الطرق، والهيئة العامة للطرق، والإدارات الهندسية بمجالس المدن، وكلية الهندسة والمستشار الهندسي للمحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالكود المصري في تنفيذ الأعمال، وعدم شروع أي جهة في تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله إلا بعد عرض المقايسات اللازمة والجداول الزمنية على اللجنة المشكلة بهذا الشأن.
محافظ الفيوم: الخطة الاستثمارية للرصف تشمل 47 طريقًا
محافظ الفيوم: الخطة الاستثمارية للرصف تشمل 47 طريقًا
محافظ الفيوم: الخطة الاستثمارية للرصف تشمل 47 طريقًا
محافظ الفيوم: الخطة الاستثمارية للرصف تشمل 47 طريقًا