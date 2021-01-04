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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

‏نتنياهو: لن نسمح لإيران بإنتاج الأسلحة النووية

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:54 م
‏نتنياهو
‏نتنياهو
هبه محمد
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رفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، قرار إيران باستمرارها في خرق التزاماتها ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم.

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن تجهيز قدرات صناعية لتخصيب اليورانيوم في منشآت تحت أرضية، لا يمكن تفسير كل هذا إلا باعتزام إيران الاستمرار في تحقيق نيتها لتطوير برنامج نووي عسكري.

وأكد نتنياهو ‏أن إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج الأسلحة النووية.

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