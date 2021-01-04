‏نتنياهو: لن نسمح لإيران بإنتاج الأسلحة النووية

رفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، قرار إيران باستمرارها في خرق التزاماتها ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم.وأضاف رئيس وزراء إسرائيل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن تجهيز قدرات صناعية لتخصيب اليورانيوم في منشآت تحت أرضية، لا يمكن تفسير كل هذا إلا باعتزام إيران الاستمرار في تحقيق نيتها لتطوير برنامج نووي عسكري.وأكد نتنياهو ‏أن إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج الأسلحة النووية.