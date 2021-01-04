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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

نائب رئيس جامعة الأزهر للطلاب: التباعد فيه رحمة ووقاية من «كورونا»

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:30 م
الدكتور محمود صديق،
الدكتور محمود صديق،
إسلام أبوالمجد
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أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على المستشفيات، على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتوجه مباشرة للمختصين لتشخيص الحالات المرضية، وعدم الاستسهال واعتبار أية أعراض مرضية هى نتيجة لبدء فصل الشتاء، مشيرًا إلى وجود تشابه بين البرد وفيروس كورونا، وهو ما يستدعي اللجوء للمختصين للمساعدة في تشخيص المرض لمواجهته فور ظهور أعراضه.

وأهاب «صديق» - في رسالة بثتها وحدة الاتصال بإعلام الأزهر - بجميع الطلاب والموظفين أعضاء هيئة التدريس وجموع المواطنين الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي، مؤكدًا أن «التباعد وإن كان فيه قسوة بين أفراد العائلة خاصة بين الآباء والأبناء إلا أن فيه الرحمة والوقاية كونه يعمل على التقليل من الإصابة بالفيروس».

وأضاف أن «كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر الناس عرضة للفيروس، نظرًا لضعف مناعتهم وهو مايستوجب الحفاظ عليهم»، وحثهم على التمسك بأسباب الوقاية من تباعد واستخدام الكمامات الواقية والالتزام بالعزل حال تطَلُّب ذلك. اضغط هنا


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