مخالفات بالجملة في منع الأفراح وسرادقات العزاء بالقليوبية

تشهد محافظة القليوبية وخاصة قرى مركز طوخ مخالفات بالجمله لقرارات منع التجمعات وإقامة سرداقات العزاء وفتح دور المناسبات في حالات الوفاة، حيث شهدت قرية مشتهر وعزبة القاضي إقامة عزاءين الأول داخل، مضيفة بقرية مشتهر دائرة المركز لمتوفي بكورونا وعزاء آخر في بعزبة القاضي بدائرة المركز لم يتلزم أصحابه بالقرارات وأصروا على إقامته بالمخالفة للتعليمات الخاصة بمواجهة كورونا، فيما طالب المواطنين بضرورة تشديد الرقابة خاصة في مركز طوخ بسبب تقاعس المسئولين عن مواجهة الظاهرة.أكد اللواء عبد الحميد الهجان أنه وجه بتنفيذ القانون على كافة المواطنين بكل حزم وحسم دون استثناء علي الجميع وأنه لاتهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة حفاظًا على الصحة العامة مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير.وأضاف المحافظ أنه شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة لارتداء الكمامات الواقية مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات ووقف إقامة اي سرداقات وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم.