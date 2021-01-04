رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة عامل سقط من أعلى باخرة سياحية بالأقصر

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:23 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
طباعة
أصيب عامل ميكانيكي أول بباخرة سياحية بجروح وكسور متفرقة بالجسم، إثر سقوطه من أعلى سطح الباخرة بعد اختلال توازنه، بمنطقة هويس إسنا جنوبي الأقصر، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى إسنا التخصصى لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت بتلقي اللواء عصام يسن، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ بسقوط عامل من أعلى باخرة سياحية بمنطقة هويس إسنا الجديد، خلال رحلتها المتّجهة من الأقصر إلى أسوان.

على الفور انتقل إلى مكان الواقعة المهندس إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبدالرحيم طايع، نائب رئيس المدينة، والمقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، والنقيب معتز الجبالي، وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد "خلف.ع.ع"، 39 عامًا، يعمل ميكانيكي أول بالباخرة، يقيم بمركز دير مواس بمحافظة المنيا، أعلى سطح الباخرة اختل توازنه وسقط من الأعلى خلال مرورها من هويس مدينة إسنا الجديد، وتبين إصابته بجروح وكسور متفرقة بالجسم، وتم نقله على أثرها إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بقرى أبوتيج

image description

26 عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يحصدون جوائز تقديرية وتشجيعية

الأكثر قراءة

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. عادل عصمت يناقش «مخاوف نهاية العمر» بالنيل الثقافية

60 عاما على رحيل ألبير كامو.. فيلسوف العدمية وأديب نوبل

«الفن وتحسين جودة حياة ذوي الهمم» ملتقى أونلاين بثقافة الجيزة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية