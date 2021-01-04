إصابة عامل سقط من أعلى باخرة سياحية بالأقصر

أصيب عامل ميكانيكي أول بباخرة سياحية بجروح وكسور متفرقة بالجسم، إثر سقوطه من أعلى سطح الباخرة بعد اختلال توازنه، بمنطقة هويس إسنا جنوبي الأقصر، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى إسنا التخصصى لتلقي العلاج اللازم.البداية كانت بتلقي اللواء عصام يسن، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ بسقوط عامل من أعلى باخرة سياحية بمنطقة هويس إسنا الجديد، خلال رحلتها المتّجهة من الأقصر إلى أسوان.على الفور انتقل إلى مكان الواقعة المهندس إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبدالرحيم طايع، نائب رئيس المدينة، والمقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، والنقيب معتز الجبالي، وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد "خلف.ع.ع"، 39 عامًا، يعمل ميكانيكي أول بالباخرة، يقيم بمركز دير مواس بمحافظة المنيا، أعلى سطح الباخرة اختل توازنه وسقط من الأعلى خلال مرورها من هويس مدينة إسنا الجديد، وتبين إصابته بجروح وكسور متفرقة بالجسم، وتم نقله على أثرها إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.