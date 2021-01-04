شيخ الطريقة الكسنزانية بالعراق: نحن دعاة محبة وسلام والتصوف يمثل الإسلام الحقيقي

قال الشيخ شمس الدين محمد نهروا الكسنزان شيخ الطريقة القادرية الكسنزانية بالعراق والعالم، نحن دعاة محبة وسلام، والطريقة هي من تمثل الإسلام الحقيقي، لأنها تحترم الإنسان والأديان، وأننا نتواصل مع المرجعيات الدينية في العراق ودول العالم من أجل رفع الحيف عن موظفي إقليم كردستان وحل مشكلة الرواتب، لأنها أثرت بشكل سلبي عليهم وتحديدًا طبقة الفقراء.جاء ذلك خلال لقاء جمعة مع مجموعة من الإخوة المسيحيين بإقليم كردستان، زاروه في مقر إقامته في السليمانية في رأس العام الميلادي الجديد 2021.وعبر الكسنزان عن أمنياته أن يكون العام الجديد عام محبة وسلام وخير وأمان واستقرار لجميع الأمم والأديان، لأننا بالمحبة نرتقي وبها تبنى البلدان، وقال إن أبناء الطريقة العلية القادرية الكسنزانية اليوم في العالم هم أكثر من 200 مليون كسنزاني، كلهم سيكونون دعامة ودعاة لنشر قيم المحبة بين الناس، وهم عندما يزورون مدينة السليمانية يؤكدون دعوتنا أن هذه المدينة أصبحت مركزًا عالميًا للثقافة الصوفية في الوقت الحاضر، بسبب وجود التكية الكسنزانية فيها، وهي اليوم تمثل مرجعا كبيرًا للتصوف في العالم.