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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مركز تنمية الموارد البشرية تمهيدًا لافتتاحه

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:25 م
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، مركز تنمية الموارد البشرية بمبنى الأنشطة الطلابية بالحرم الجامعي القديم، تمهيدًا لافتتاحه، خلال الفترة المقبلة، يصاحبه الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، المحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور مجدي القاضي، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد جلال، الأمين العام المساعد، وأماني عثمان، مدير عام التنظيم والإدارة ومسئول المركز.

وقال رئيس الجامعة، إنه تم إنشاء المركز بهدف الارتقاء بمستوى أداء الموظفين وتنمية مهاراتهم من خلال تزويدهم بكل ما هو جديد في مختلف التخصصات والمجالات لأداء الأعمال المسندة إليهم بكفاءة عالية، مع التركيز على المجالات التي تهدف إلى تطوير الأداء وتنمية الفكر الابتكاري، للمساهمة في رفع كفاءتهم في العمل، ويأتي ذلك في ضوء التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وبناء الإنسان والتطوير المستمر للطاقات البشرية بشكل كفء وفعال، قادر على الإبداع والابتكار لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضافت أماني عثمان، أن المركز سيقدم خدمات متنوعة لكل منتسبي الجهاز الإداري داخل الجامعة وخارجها، مشيرة إلى أن نشاط المركز يتمثل في تنمية المهارات في مجال الإدارة، تنمية الموارد البشرية، الاستشارات التدريبية، وأيضًا الحاسب الآلي واللغات، الأمر الذي سيساهم في رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذاتية نحو الابتكار والإبداع.

والجدير بالذكر أن المركز يضم 3 مكاتب إدارية، إضافة إلى 7 قاعات تدريب مجهزة بكل التقنيات الحديثة عالية الجودة، وجار اعتماد المركز من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

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