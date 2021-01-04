رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد رشاد عثمان: قوة مصر وثباتها تعرضها لألاف الشائعات والأكاذيب

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:06 م
النائب محمد رشاد
النائب محمد رشاد عثمان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن أخطر الأسلحة خلال العام الجديد 2021 تتمثل في الشائعات والأكاذيب التي تسلط بكثافة وتطلق عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي على الرأي العام، وهدفها خلط الحقائق وإشاعة السخط والتذمر وإحداث حالة بلبلة بين الناس على غير الحقيقة.

وأضاف عثمان، في تصريحات له اليوم، أنه برغم الفوائد العالمية لمواقع التواصل الاجتماعي، كواحدة من أفضل ثورات عصر التكنولوجيا، إلا أنه تم استغلالها من قبل جماعات إرهابية وتنظيمات متطرفة وأجهزة استخباراتية كمنصات لتحميل رسائل الشر وهدم المجتمعات وتمزيق صفوفها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة الوطنية في العالم العربي بالخصوص معرضة لتهديدات كبيرة من قبل حروب الجيل الرابع والشائعات والأكاذيب والفتن، والتي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك حاجة للانتباه تماما لهذه الأساليب القذرة وضرورة التكاتف أمامها وصد شرورها عن المجتمعات.

وقال نائب الإسكندرية إن مصر وطوال عام 2020 ضربت بأكثر من 20-30 ألف شائعة وربما أكثر، وأتوقع هذا العدد وربما أكثر منه أيضا خلال العام الجديد 2021، لأننا دولة قوية وثابتة وصاحبة موقف جرىء ضد الإرهاب ومحور الشر في المنطقة.

موضوعات متعلقة

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

اتجاه بـ«التعليم» لعقد امتحانات «الإعدادية» التيرم الثاني فقط بالدرجة الكاملة

الأهلى يعلن نتائج مسحات الخماسى المصاب بـ «كورونا»

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بقرى أبوتيج

image description

26 عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يحصدون جوائز تقديرية وتشجيعية

الأكثر قراءة

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. عادل عصمت يناقش «مخاوف نهاية العمر» بالنيل الثقافية

60 عاما على رحيل ألبير كامو.. فيلسوف العدمية وأديب نوبل

«الفن وتحسين جودة حياة ذوي الهمم» ملتقى أونلاين بثقافة الجيزة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية