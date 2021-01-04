دياب: لبنان أمام حالة صعبة.. ونتوقع الإغلاق

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء الوضع الوبائي في لبنان، في ظل تفشي فيروس كورونا.وأشار "دياب" إلى أنه من المتوقع أن يتم إغلاق البلاد لمدة أسبوعين، خاصة أنه لم تعد هناك أسرة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة بالمستشفيات.وقال دياب خلال اجتماع اللجنة الوزارية اليوم "طبقنا الإجراءات الممكنة كلها على مستوى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابيًا، للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء".وأكد "دياب" أن مواجهة الوباء لا يمكن أن تطبق من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط، متابعًا "نستطيع إقفال البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجول، لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص".ولفت "دياب" إلى أن لبنان أصبح في موقع مختلف، مستدركًا "في البداية كان هناك تناغم بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تمامًا".وتابع "دياب": "لا أسرة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جدًا ونحتاج إلى إجراءات استثنائية وصارمة وتشدد بتنفيذ التدابير، مؤكدًا أن مواجهة هذا الوباء تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات".وتوقع "دياب" أن توصي اللجنة المتخصصة بمتابعة فيروس كورونا هذا الأسبوع، بإقفال البلاد لمدة أسبوعين أو ثلاثة، وسط ارتفاع مقلق بإصابات فيروس كورونا.