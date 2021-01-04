رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا يتابع مستوى الخدمات الطبية بمستشفى الفكرية العام

قام الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا بجولة بمستشفى الفكرية العام لمتابعة الخدمات الطبية بة وتوافر أسطوانات الأكسجين حيث تفقد أقسام المستشفي وأستمع لعدد من المرضي وقام بمراجعة كشوف نوبتجيات الأطباء والعاملين وأكد على توافر كافة المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.بدأت جولة رئيس المركز بتفقد أقسام (الاستقبال ـ التطعيم ـ الصيدلية- العيادات الخارجية - الحضانات ) والتقي مع عددًا من المرضى واستمع إلى طلباتهم ووجه بتيسير وتوفير كافة الاحتياجات الطبية كما راجع كشوف النوبتجيات وأسماء الأطباء والعاملين الحاضرين والمتغيبين أثناء فترة العمل وأكد إنه يتابع على مدار الساعة الوضع الصحي بالمستشفى وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحيةوأكد رئيس المركز على توافر كافة المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة وان المستشفى تعمل بكفاءة وانتظام، موضحا على توافر الاكسجين بالإضافة الى أسطوانات الغاز بجميع اقسام المستشفى.وشدد رئيس المركز على أعمال النظافة والتطهير والتعقيم المستمر وأكد على العاملين بتقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمواطنين وحسن معاملة المرضى مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لكافة الوحدات الصحية بكل قرية للوقوف على أرض الواقع عن مدى توفير الإمكانات والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.وأكد أنه بوجد غرفة العمليات، متواجدة على مدار الساعة، لتلقى أى شكاوى او استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد علي أرقام ( 114 - 2342200 - 2320001 ) بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أو عن طريق الواتساب من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105، 15335.