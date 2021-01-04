الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديسة أنجيلا من فولينيو

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الإثنين، بعيد القديسة أنجيلا من فولينيو.وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، سيرتها قائلًا: «ولدت سنة 1248م بمدينة فولينيو بالقرب من مدينة اسيزي بإيطاليا، في عائلة ميسورة، توفي والدها وهى مازالت طفلة صغيرة، وربتها أمها بطريقة سطحية. تعرفت إلى رجل تزوجت به في العشرين من عمرها وأنجبت منه أطفالًا».وتابع: «مارست سر المصالحة لدى كاهن فى كنيسة القديس فيليتشانو وانضمت إلى الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية العلمانية عام 1285م، وبدأت مسيرة التوبة والتعمق في السرار الإلهية والإرشاد الروحى على يد الأب أورنالدو الذى كان يتمتع بشفافية إلهية، وهو الذى كتب للقديسة أنجيلا كتاب الرؤى العجيبة والتعزية».وواصل: «في مساء 3 يناير عام 1309م، طارت نفسها الطاهرة إلى ربها الحبيب ودفنت فى كنيسة القديس فرنسيس في فولينيو».واستطرد: «وفي 7 مايو عام 1701م رفعها قداسة البابا اكليمنس الحادي عشر إلى مصاف الطوباويين؛ وأعلنها قديسة البابا فرنسيس يوم 9 أكتوبر عام 2013».