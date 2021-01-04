الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديسة أنجيلا من فولينيو
الإثنين 04/يناير/2021 - 02:01 م
مونيكا جرجسطباعة
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الإثنين، بعيد القديسة أنجيلا من فولينيو.
وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، سيرتها قائلًا: «ولدت سنة 1248م بمدينة فولينيو بالقرب من مدينة اسيزي بإيطاليا، في عائلة ميسورة، توفي والدها وهى مازالت طفلة صغيرة، وربتها أمها بطريقة سطحية. تعرفت إلى رجل تزوجت به في العشرين من عمرها وأنجبت منه أطفالًا».
وتابع: «مارست سر المصالحة لدى كاهن فى كنيسة القديس فيليتشانو وانضمت إلى الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية العلمانية عام 1285م، وبدأت مسيرة التوبة والتعمق في السرار الإلهية والإرشاد الروحى على يد الأب أورنالدو الذى كان يتمتع بشفافية إلهية، وهو الذى كتب للقديسة أنجيلا كتاب الرؤى العجيبة والتعزية».
وواصل: «في مساء 3 يناير عام 1309م، طارت نفسها الطاهرة إلى ربها الحبيب ودفنت فى كنيسة القديس فرنسيس في فولينيو».
واستطرد: «وفي 7 مايو عام 1701م رفعها قداسة البابا اكليمنس الحادي عشر إلى مصاف الطوباويين؛ وأعلنها قديسة البابا فرنسيس يوم 9 أكتوبر عام 2013».
وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، سيرتها قائلًا: «ولدت سنة 1248م بمدينة فولينيو بالقرب من مدينة اسيزي بإيطاليا، في عائلة ميسورة، توفي والدها وهى مازالت طفلة صغيرة، وربتها أمها بطريقة سطحية. تعرفت إلى رجل تزوجت به في العشرين من عمرها وأنجبت منه أطفالًا».
وتابع: «مارست سر المصالحة لدى كاهن فى كنيسة القديس فيليتشانو وانضمت إلى الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية العلمانية عام 1285م، وبدأت مسيرة التوبة والتعمق في السرار الإلهية والإرشاد الروحى على يد الأب أورنالدو الذى كان يتمتع بشفافية إلهية، وهو الذى كتب للقديسة أنجيلا كتاب الرؤى العجيبة والتعزية».
وواصل: «في مساء 3 يناير عام 1309م، طارت نفسها الطاهرة إلى ربها الحبيب ودفنت فى كنيسة القديس فرنسيس في فولينيو».
واستطرد: «وفي 7 مايو عام 1701م رفعها قداسة البابا اكليمنس الحادي عشر إلى مصاف الطوباويين؛ وأعلنها قديسة البابا فرنسيس يوم 9 أكتوبر عام 2013».