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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الموساد السابق يعلن تأسيس حزب جديد لخوض الانتخابات المقبلة

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:00 م
رئيس الموساد السابق،
رئيس الموساد السابق، داني ياتوم
مروة عنبر
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أعلن رئيس الموساد السابق، داني ياتوم، اليوم الاثنين، تأسيس حزب المتقاعدين الجديد، الذي سيشارك في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وأفادت القناة السابعة العبرية، بأنه من المتوقع أن يضم الحزب، اسا كاشر وشلومو ماعوز وراشيل أديتو واخرين.

وخدم ياتوم البالغ من العمر 75 عاما كعضو كنيست عن حزب العمل، كما ترأس الموساد خلال محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، كما شغل منصب رئيس الطاقم السياسي والأمني ​​لرئيس الوزراء ووزير الجيش الأسبق إيهود باراك.

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