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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:00 م
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تطوير قرى "الزرابي والبلايزة ودكران" بمركز أبوتيج، في إطار خطة المحافظة لتطوير القرى النموذجية بالمراكز ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بكافة القطاعات الخدمية خاصة التي تتعلق بالمواطنين بقرى ونجوع المحافظة وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقدية لبعض المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز أبوتيج، رافقه خلالها يسري كامل، رئيس مركز ومدينة أبوتيج وبعض مسؤولي الشركات المنفذة ومسئولي هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة.

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال تطوير مدخل قرية "البلايزة والزرابي ودكران" وتابع معدلات التنفيذ للأعمال والتي يجرى العمل بها ضمن تطوير القرى النموذجية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يشرف عليها منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط ويجرى تنفيذها بشكل جمالي وهندسي يتناسب مع أعمال التطوير بالقرى وشاهد أعمال طلاء واجهات المنازل وأعمال التشجير والنظافة بالقرى وتابع أعمال رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع، كما استمع إلى شرح لأهم الأعمال التي يجري تنفيذها بالقرى بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وعمد ومشايخ وأهالي القرية، كما التقى المحافظ بعض عمد ومشايخ قرية الزرابي والقرى التابعة لها وبعض أعضاء مجلس الشيوخ موجهًا بضرورة تكاتف الجهود للمشاركة في أعمال التطوير التي تتم بالقرى لتصبح قرى نموذجية.

كما تفقد المحافظ محطة الرفع الرئيسية بقرية الزرابي ضمن مشروع صرف صحي قرى أبوتيج وتابع أعمال تنفيذ وحدة طب الأسرة بقرية دكران والتي تم الانتهاء من تطويرها وإعادة إحلالها وتجديدها على مساحة 1235 مترا بتكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين و410 ألف جنيه، وجاري استكمال الأعمال وتجهيزها بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان وذلك في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام الوحدة واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة المنفذة لأقسام الوحدة ومراحل الإنشاء، مشددًا على نهو كافة الملاحظات قبل استلام الوحدة من الشركة المنفذة، لافتًا إلى أن وحدة طب الأسرة الجديدة بقرية دكران تم إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجاري تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنه جاري إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، موجها رئيس المركز بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي يجرى تنفيذها بالقرى ومراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ قبل عملية الاستلام الابتدائي للأعمال ومراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقًا للاشتراطات والمواصفات، مشددًا على المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لتنفيذ الأعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والأحياء.

وقال المحافظ، إنه يجرى تطوير ورفع كفاءة جميع مشروعات البنية الأساسية بالقرى الأكثر احتياجًا واختيار بعض القرى النموذجية وتعميم التجربة لتشمل باقي القرى والنجوع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى متابعته المستمرة للمشروعات وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا والتأكيد على أهمية تضافر الجهود ووضع خطة لأدوار الجهات الشريكة والتعاون بين الوزارات والمديريات والإدارات الخدمية ورؤساء المراكز والأحياء ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن والعمل على تنفيذ هذه الخطة الطموحة لتكون قادرة على إحداث تغيير فعلى على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة، لافتًا إلى الدعم الذي توليه الدولة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا، حيث يجرى تنفيذها بعدد 60 قرية في المرحلة الأولى وسينتهي العمل بجميع مشروعاتها خلال الأشهر القليلة القادمة على أن يبدأ العمل بمشروعات المرحلة الثانية بعدد 90 قرية باعتمادات مالية قدرها 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والرصف والنظافة والتنسيق الحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

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