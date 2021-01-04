محافظ بورسعيد يبحث مع سفير روسيا فرص الاستثمار بالمحافظة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، والذي كان في زيارة للمشاركة في مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للبحارة الروس في المقبرة الأرثوذكسية اليونانية القديمة.وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بزيارة سفير دولة روسيا لمدينة بورسعيد، مؤكدا أن بورسعيد تمتلك عدة مقومات من حيث الموقع المتميز والمشروعات القومية والتي أهلتها لتكون قاطرة التنمية لمصر، ويوجد بها منطقة صناعية عملاقة بالجنوب وعدد من المصانع مثل مصنع الكاوتش والبويات وضفائر السيارات والبروبلين وبتروكيماويات. بالإضافة إلى مشروعات الشباب، إلى جانب منطقة شرق بورسعيد والتي كانت لها حظ كبير من مشروعات التنمية، بالإضافة إلى شريان الخير بغرب بورسعيد، وهو حقل "ظهر"، الأمر الذي ساهم في توفير بيئة خصبة لمزيد من فرص الاستثمار وإقامة مختلف المشروعات العملاقة بمحافظة بورسعيد، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات ومشروعات المحافظة خلال الفترة الحالية.كما تحدث السفير الروسي عن المشروعات الروسية المقرر إقامتها مع مصر في إقامة منطقة صناعية لوجستية وعزمهم جذب مزيد من الاستثمارات الروسية إلى محافظة بورسعيد والتنسيق لعقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين بين الجانبين الروسي والمصري، لافتا إلى أن هناك علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر، وأن دولته حريصة على تقوية روابط الصلة مع دولة مصر، مشيدا بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات عملاقة في إطار تحقيق التنمية الشاملة، والتي كان لمحافظة بورسعيد نصيب كبير من هذه التنمية، التي جعلتها في مصاف المدن.