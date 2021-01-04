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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يقدم 3.3 ملايين يورو لمكافحة الدرن في ليبيا

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:48 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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قدم الاتحاد الأوروبي 3.3 ملايين يورو لتعزيز مكافحة مرض الدرن في ليبيا، وذلك عبر مشروع مدته 18 شهرا.

وقالت منظمتا الصحة العالمية والدولية للهجرة، في بيان مشترك اليوم: إن معدل الإصابة بالدرن في ليبيا آخذ في الازدياد، مشيرتين إلى تعرض النظام الصحي في البلاد لأضرار فادحة خلال النزاع الذي دام عقدًا من الزمن.

وأضاف البيان: يعاني البرنامج الوطني لمكافحة الدرن من نقص حاد في العاملين الصحيين المدربين والمعدات المتخصصة والإمدادات الطبية، مؤكدًا أن ليبيا معرضة بشكل خاص لخطر الأمراض المعدية مثل الدرن، إذ تستضيف أكثر من 570 ألف مهاجر؛ 39% منهم يعيشون في ظروف غير صحية وفي اكتظاظ شديد، أي أكثر من ستة أشخاص يعيشون في غرفة واحدة، ولديهم إمكانية محدودة للحصول على خِدْمات الرعاية الصحية، مما خلق ظروفًا تساعد في انتشار مرض الدرن بالإضافة إلى وجود مهاجرين في مراكز الاحتجاز المكتظة أيضًا.

وأوضح البيان أن هذه المساهمة من الاتحاد الأوروبي ستمكن المنظمتين من زيادة اختبارات الدرن والتشخيص المختبري والإحالة للمرضى، فضلا عن خِدْمات العلاج للمهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا وغيرهم من الفئات السكانية الأشد ضعفًا.

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