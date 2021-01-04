«ملكة الليل».. ألقاب أنجيلا ميركل بعد 15 عامًا من الحكم





اتخذت قرارات قوية مثل إلغاء التجنيد الإجباري، استقبال مليون لاجئ، في أزمة اللاجئين في عام 2015، وإنهاء اعتماد بلادها على الطاقة النووية، ومن المعروف أنها تدرس الشخصيات قبل الجلوس معهم، وتجمع كافة المعلومات الخاصة بهم، كما إنها تتبع الأسلوب العلمي في التفكير فهي استاذة الفيزياء ودائمًا ما تربط السبب بالنتيجة، وتتساءل قبل اتخاذ القرارات ماذا يحدث لو فضلت هذا الخيار على ذلك؟.



تمتلك ميركل رحلة صعود سياسية استثنائية بدأت من توليها وزيرة البيئة عام 1997، ومن ثم انتخابها في عام 1998،أمين عام للحزب الديمقراطي المسيحي، قبل أن تتولى رئاسة الحزب بعد أربع سنوات فقط من هذا التاريخ.



وعام 2005 استطاعت ميركل الحاصلة على دكتوراة في الفيزياء أن تنهي سيطرة الاشتراكيين على الحكومة، بعد أن هزمت الحزب الاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط" برئاسة المستشار آنذاك جيرهارد شرودر، وأصبحت أول مستشارة في تاريخ البلاد.



بكل شغف وحكمة وصبر وحب للمهنة استكملت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التى تبلغ من العمر 66 عامًا، 15 عامًا متواصلة بالسلطة، حيث وصفها الإعلام بالمرأة الحديدية وصنفتها مجلة «فوربس»الأمريكية بالسيدة الأقوى في العالم، ليس لأنها أول امرأة تحكم جمهورية ألمانية الاتحادية بل أنها صنعت التاريخ، واتخذت اجراءات قوية وقرارات جعلت ألمانيا ضمن الدول التى تحتل الريادة.اتخذت قرارات قوية مثل إلغاء التجنيد الإجباري، استقبال مليون لاجئ، في أزمة اللاجئين في عام 2015، وإنهاء اعتماد بلادها على الطاقة النووية، ومن المعروف أنها تدرس الشخصيات قبل الجلوس معهم، وتجمع كافة المعلومات الخاصة بهم، كما إنها تتبع الأسلوب العلمي في التفكير فهي استاذة الفيزياء ودائمًا ما تربط السبب بالنتيجة، وتتساءل قبل اتخاذ القرارات ماذا يحدث لو فضلت هذا الخيار على ذلك؟.تمتلك ميركل رحلة صعود سياسية استثنائية بدأت من توليها وزيرة البيئة عام 1997، ومن ثم انتخابها في عام 1998،أمين عام للحزب الديمقراطي المسيحي، قبل أن تتولى رئاسة الحزب بعد أربع سنوات فقط من هذا التاريخ.وعام 2005 استطاعت ميركل الحاصلة على دكتوراة في الفيزياء أن تنهي سيطرة الاشتراكيين على الحكومة، بعد أن هزمت الحزب الاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط" برئاسة المستشار آنذاك جيرهارد شرودر، وأصبحت أول مستشارة في تاريخ البلاد.

أنجيلا ميركل

ملكة الليل والموسيقى

واستمرارًا لقوة ميركل حصدت على لقب «ملكة الليل» لأنها تستطيع أن تعمل في وقت متأخر من الليل دون تأثير صحتها الذهنية والعقلية، كما أنها تعقد الاجتماعات في المساء أيضًا، كما تعشق أنجيلا الموسيقى الكلاسيكية كما أنها من عادتها الذهاب للأوبرا، كما تتعامل مع الجاليات العربية بكل احترام، حيث أطلق السوريون عليها «ماما ميركل» بقرارها فتح الأبواب لمليون لاجئ لدخول البلاد معظمهم من سوريا والعراق.

أنجيلا ميركل