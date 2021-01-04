نائب محافظ القاهرة يتفقد الحدائق المستحدثة بحي الشرابية

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، بحضور رئيس حي الشرابية، الحدائق المستحدثة بنطاق الحي.وأكد نائب محافظ القاهرة خلال جولته على استغلال المساحات الموجود بالحي لإنشاء مساحات خضراء بهدف خلق مناخ صحى للمواطنين، كما تفقد نائب المحافظ للمنطقة الشمالية إنشاء نافورة جديده بالجهود الذاتية امام نفق عزبة الورد بالحي.وأكد نائب المحافظ خلال جولته على الاستمرار في الاهتمام بالمظهر الجمالي بنطاق الحي، وتأتي زيارته تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بأهمية مراجعة المسطحات الخضراء وخلق مساحات لها.