الطريقة «البودشيشية» تستهل العام الجديد بـ«ليلة وصال»

استهلت مؤسسة الملتقى ومشيخة الطريقة القادرية البودشيشية بالمغرب، السنة الجديدة بتنظيم ليلة الوصال الرابعة والثلاثين، تحت شعار "ذكر وفكر في زمن كورونا "، والتي تم بثها مباشرة عبر الصفحتين الرسميتين لمؤسسة الملتقى على موقعي التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"يوتيوب".وساهم في تأثيث فقرات هذا السمر الروحي، ثلة من العلماء والمثقفين والمنشدين المتميزين، من داخل المغرب وخارجه، مع عرض أشرطة علمية وتوعوية متنوعة.انطلقت الأمسية الروحية بتلاوة عطرة لآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها على مسامع المتابعين المقرئ المغربي محمد الشتيوي، لتتلوها المداخلة العلمية الأولى للدكتور عبد الرزاق تورابي، أستاذ التعليم العالي بالرباط، ضمن سلسلة "شذرات من كلام شيخ الطريقة القادرية البودشيشية فضيلة الدكتور مولاي جمال الدين القادري"، الذي تناول فيها تعريف الشيخ سيدي حمزة بن العباس رحمه الله للتصوف بأنه "أخلاق وأذواق وأشواق"، وتعريف الشيخ الدكتور مولاي جمال الدين للتصوف على أنه "هو الصحبة"، مبرزا الغاية الكبرى لهذه الصحبة الربانية المتمثلة في استبدال الأخلاق الذميمة بالصفات المحمدية.بعد ذلك تناول الدكتور منير القادري بودشيش، مدير مؤسسة الملتقى ورئيس المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام في مداخلته موضوع "التربية على قيم التفاؤل والأمل وصناعة نفوس واثقة بفرج الله"، وذلك باللغتين العربية والفرنسية.وأوضح من خلالها أن الأمل والتفاؤل يشكلان شعاعين يضيئان مصابيح الظلام، فيَبْعثانِ في النفْسِ الجد والمثابرة، ويلقنانها الجلد والمصابرة، وأن عباد الله المتفائلين يُحْسِنُونُ صِناعَةَ الحَياةِ، ويَبنُونُ أُسُسَ الحَضارة، وأن المُتشائِمينَ لاَ يَصنَعونَ حَضارَةً، ولاَ يَبنُونَ وَطَنًا، كما أبرز بعض الآثار السلبية المترتبة على اليأس مستدلا في سبيل ذلك بنصوص من الوحيين تحض على الأمل والتفاؤل وتذم التشاؤم، واختتم مداخلته بالتأكيد على أن العمل والحركة من سنن الله تعالى التي أخبرنا القرآن أنها لا تتبدل ولا تتحول، ولا تسمح لفارغ أو قاعد أو كسول أن يظفر بما يريد، أو يحقق ما يأمُل، بل إن سنن الله في الدنيا لا تفرق في الجزاء على العمل بين مؤمن وكافر.وتناول الدكتور إبراهيم حدكي، أستاذ باحث في الدراسات الإسلامية، وخطيب وواعظ في المداخلة العلمية الثالثة، موضوع "محددات منهجية في تفكيك خطاب الكراهية"، تطرق من خلالها للإشكالية المرتبطة بخطاب الكراهية المتنامي، مع كشف أصوله ومنابعه التي يتغذى منها، كما أبرز الحاجة الملحة للخطاب والمنهج الصوفي لمحاصرة هذه الخطابات الدخيلة التي لا تمت بصلة للإسلام.