قناة إيرانية: طهران احتجزت سفينة كورية لتلويثها مياه الخليج

أفادت قناة العالم الإيرانية، قبل قليل، بأن طهران احتجزت سفينة كورية جنوبية بزعم تلويثها مياه الخليج.وفى وقت سابق أفادت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، بأن إيران استولت، على ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.وأضافت المصادر، أن الناقلة التي استولت عليها إيران تحمل مواد كيميائية شديدة الخطورة.