ضابط بـ«عنف الإرشاد»: محمود عزت مسئول عن جرائم القتل أمام مبنى المقطم

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".وكشف الشاهد ضابط الأمن الوطني عن أن دور المتهم محمود عزت تحديدًا، كان الإشراف على اللجنة المالية التي اضطلعت لتوفير المال لشراء الأسلحة والمواد الغذائية لشباب الجماعة المكلفين بتأمين مكتب الإرشاد "مقر المقطم"، من قبل محمد مهدي عاكف وأحمد شوشة، لتوفير الدعم المالي لشراء تلك الأسلحة والمواد، فضلًا عن التحريض على استخدام العنف وإرهاب المتظاهرين السلميين للإخلال بالنظام وتكدير السلم العام.وقال الشاهد إن المتهم كان مسئولًا مراجعة خطط تأمين مكاتب الجماعة في أنحاء الجمهورية، خاصة مكتب الإرشاد "مقر المقطم"، واضطلع بالتردد على المقر يوم 30 يونيو والتنسيق مع مسئول المقر محمد البشلاوي والتنبيه عليه بضرورة التعامل الحاسم مع المتظاهرين السلميين، واستخدام القدر الكافي من القوة لمنع أى أحد من التعبير عن آرائه أو اعتراضه السياسي.وأضاف الشاهد، أن المتهم تردد على المقر بصورة دائمة كونه نائب مرشد الجماعة، مشيرًا إلى الاجتماع الذي تم لدراسة الإجراءات والاتفاق على الإعمال الإرهابية ضد المتظاهرين، وتوزيع الأدوار على جميع الحاضرين ومنهم محمود عزت، حيث تم تكليفه بالإشراف على اللجنة المالية، والتأكد من وجود الأسلحة داخل المقر، مضيفًا أن دور المتهم كان الإشراف على دخول الأسلحة للمقر الرئيسي بالمقطم كونه القائم بالإشراف على عمليات تأمين المقرات بحسب الاتفاق الذي تم عليه خلال الاجتماع.وأوضح الشاهد أن قيادات مكتب الإرشاد في 2013 كانوا: "محمد بديع المرشد العام، وجمعة أمين نائب المرشد والمسئول عن لجنة الأخوات، والسيد محمود عزت نائب المرشد وعضو اللجنة المالية، ومحمد خيرت الشاطر نائب المرشد ومسئول لجنة تطوير التنظيم، ومحمد رشاد البيومي نائب المرشد والمشرف على قسم الطلاب، ومحمود حسين أمين عام التنظيم، ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والمشرف على قطاع القاهرة الكبرى، وعبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد والمشرف على قسم نشر الدعوى".وأضاف الشاهد أن قائمة المسئولين ضمت " محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد ومشرف قطاع جنوب الصعيد، ومحمد عبدالرحمن المرسي عضو مكتب الإرشاد ومشرف قطاع الدقهلية، ومحمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد ومسئول لجنة التربية، وعبط العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد ومسئول قطاع شمال الصعيد، ومحمد أحمد إبراهيم عضو مكتب الإرشاد ومشرف قطاع غرب الدلتا، ومحمود الزناتي عضو مكتب الإرشاد ومسئول قسم الطلاب المركزي، وعصام الحداد عضو مكتب الإرشاد ومسئول الاتصال الخارجي، ومحمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد ومشرف قطاع وسط الدلتا، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومشرف قطاع الشرقية، ومصطفى طاهر عضو مكتب الإرشاد ومشرف لجنة الأشبال".وذكر أن محمود عزت عضو مكتب الإرشاد ونائب مرشد وعضو اللجنة المالية، كان يضطلع بإصدار قرارات مؤثرة وتكليفات لعناصر الجماعة من خلال منصبه، وأنه تردد على مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو، وأنه كان على علم بالمتواجدين داخل المقر حينها، وتقابل مع أحدهم.وأكد أن محمود عزت مسئول مسئولية كاملة عن جرائم القتل أمام مكتب الإرشاد، لاضطلاعه بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين السلميين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم وكل مقرات الجماعة لتكليفه خلال اجتماع 26 يونيو 2013 بمراجعة كل خطط تأمين المقرات على مستوى الجمهورية، والتحريض على استخدام العنف، والدعوات للتظاهر غير السلمي وتكدير السلم والإخلال بالنظام العام.تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود، ومحمد عمار، وبأمانة سر سيد حجاج.