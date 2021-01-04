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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مصنع الغازات الصناعية والطبية بحي الكوثر (صور)

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:43 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، خلال جولته الميدانية اليوم، بتفقد مصنع " آمون " للغازات الصناعية والطبية بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر، بحضور أحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر.

وتفقد المحافظ خط الإنتاج الأول المخصص للإنتاج الغازي، والخط الثاني للإنتاج السائل، واستمع إلى شرح مفصل من مدير المصنع، حيث تبلغ مساحته 7000 متر مربع، بطاقة إنتاجية 200 ألف لتر سائلشهر، و150 ألف اسطوانة غازي شهر، مشيرا إلى أن المصنع يلبي احتياجات محافظات الصعيد بالكامل بالقطاعين الطبي والصناعي، وتزويد المستشفيات بالأكسجين اللازم، ويضم المصنع 150 عامل.

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