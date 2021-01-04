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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص وعلاج مليون مواطن ضمن مبادرةاكتشاف الأمراض المزمنة بالمنيا

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:42 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا إن مديرية الصحة بالمحافظة، قدمت الخدمات الطبية لمليون، و35 ألف، و505 مواطن، ضمن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، ومنها، التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانا

من ناحيته أكد اللواء أسامة القاضي محافظ، المنيا على أن جميع الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، تواصل العمل للوصول الى جميع المواطنين في كل ارجاء محافظة المنيا، بالتزامن مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا متابعته على مدار الساعة للوضع الصحي بالمحافظة، وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة بواسطة 277 فريق طبي ما بين متحرك وثابت في جميع أنحاء المحافظة، حيث يتم العمل على فترتين من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا ومن 3 عصرًا وحتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع.

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