محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، عيادات جراحات الأسنان التخصصية بمستشفى دمياط التخصصى بتكلفة إجمالية ٥٠٠ ألف جنيه.حضر الافتتاح الذى جاء بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ونواب مجلس الشيوخ.وتفقدت المحافظ العيادات التى تضم ٤ وحدات للأسنان، حيث جاءت كإضافة جديدة لهذا التخصص ليصبح إجمالى عدد وحدات الأسنان بالمستشفى ٩ وحدات، إذ سيحقق هذا الدعم الجديد طفرة في ذلك المجال بما ينعكس على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى.وفي هذا الصدد، استمعت محافظ دمياط إلى شرح مفصل عن الوحدة التى تضم أحدث الأجهزة المتخصصة في طب وجراحة الأسنان للأطفال والكبار، وذلك بالمشاركة بين وزارة الصحة والمجتمع المدنى بقيمة ٢٥٠ ألف جنيه تكلفة ٣ وحدات أسنان تكفلت بها الوزارة و٢٥٠ ألف جنيه آخرين قيمة وحدة أسنان وأعمال التجهيزات والصيانة ورفع الكفاءة بالمشاركة المجتمعية، كما تابعت الإجراءات الاحترازية والوقائية المُتخذة لحماية المواطنين خلال تلك الفترة من عدوى كورونا.وقد أشادت المحافظ بالمستويين الانشائى والتجهيزى للعيادات، إذ تقدمت بخالص الشكر والتقدير لنواب مجلس الشيوخ والمجتمع المدنى المشاركين في تنفيذ هذا المشروع، مشيدة أيضًا بما يتم تحقيقه من تعاون مثمر، لتقديم أوجه الدعم والمساندة للمنظومة الطبية بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.