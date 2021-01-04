رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:42 م
محافظ دمياط تفتتح
محافظ دمياط تفتتح عيادات
حسام فهمي
طباعة
افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، عيادات جراحات الأسنان التخصصية بمستشفى دمياط التخصصى بتكلفة إجمالية ٥٠٠ ألف جنيه.

حضر الافتتاح الذى جاء بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ونواب مجلس الشيوخ.

وتفقدت المحافظ العيادات التى تضم ٤ وحدات للأسنان، حيث جاءت كإضافة جديدة لهذا التخصص ليصبح إجمالى عدد وحدات الأسنان بالمستشفى ٩ وحدات، إذ سيحقق هذا الدعم الجديد طفرة في ذلك المجال بما ينعكس على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى.

وفي هذا الصدد، استمعت محافظ دمياط إلى شرح مفصل عن الوحدة التى تضم أحدث الأجهزة المتخصصة في طب وجراحة الأسنان للأطفال والكبار، وذلك بالمشاركة بين وزارة الصحة والمجتمع المدنى بقيمة ٢٥٠ ألف جنيه تكلفة ٣ وحدات أسنان تكفلت بها الوزارة و٢٥٠ ألف جنيه آخرين قيمة وحدة أسنان وأعمال التجهيزات والصيانة ورفع الكفاءة بالمشاركة المجتمعية، كما تابعت الإجراءات الاحترازية والوقائية المُتخذة لحماية المواطنين خلال تلك الفترة من عدوى كورونا.

وقد أشادت المحافظ بالمستويين الانشائى والتجهيزى للعيادات، إذ تقدمت بخالص الشكر والتقدير لنواب مجلس الشيوخ والمجتمع المدنى المشاركين في تنفيذ هذا المشروع، مشيدة أيضًا بما يتم تحقيقه من تعاون مثمر، لتقديم أوجه الدعم والمساندة للمنظومة الطبية بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

موضوعات متعلقة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

الأهلى يعلن نتائج مسحات الخماسى المصاب بـ «كورونا»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 4-1-2021

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بقرى أبوتيج

image description

26 عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يحصدون جوائز تقديرية وتشجيعية

الأكثر قراءة

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. عادل عصمت يناقش «مخاوف نهاية العمر» بالنيل الثقافية

60 عاما على رحيل ألبير كامو.. فيلسوف العدمية وأديب نوبل

«الفن وتحسين جودة حياة ذوي الهمم» ملتقى أونلاين بثقافة الجيزة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية