مصر تدين الهجوم الإرهابى بغرب النيجر

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، الهجوم الوحشي الذي استهدف قريتين في غرب النيجر، مما أسفر عن مقتل نحو مائة من الأبرياء.وأعربت مصر عن خالص تعازيها، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب دولة النيجر الشقيقة وأسر وذوي الضحايا، مؤكدةً وقوفها بجانب النيجر في هذا المصاب الأليم.وتؤكد مصر مجددًا موقفها الثابت من مكافحة العنف والتطرف والإرهاب، مشددةً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمُواجهة تلك الآفة بكل أبعادها وأسبابها.