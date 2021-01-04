561 إصابة و16 وفاة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس، وتماثل للشفاء 907 مصابين، في حين توفي 16 شخصًا.وأوضح المركز في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 101 ألف و975 حالة، منها 25 ألفًا و161 نشطة، و75 ألفًا و288 متعافيًا، في حين توفي 1526 آخرَ منذ بدء انتشار الوباء في مارس عام 2020م.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.