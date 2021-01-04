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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء.. عادل عصمت يناقش «مخاوف نهاية العمر» بالنيل الثقافية

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:35 م
عادل عصمت
عادل عصمت
ايهاب مصطفى
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يستضيف الإعلامي خالد منصور القاص والروائي عادل عصمت حول مجموعته القصصية "مخاوف نهاية العمر"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج "كلمات" والذي يذاع في تمام الرابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على شاشة النيل الثقافية.

"مخاوف نهاية العمر" أحدث الأعمال الإبداعية لصاحب "الوصايا" الكاتب عادل عصمت، وهي مجموعة قصصية تضم سبع قصص قصيرة، يستكمل فيها الكاتب الحكي عن عالمه الأثير، عالم المدن الصغيرة والقرية. ومن خلال عينه اللاقطة لتفاصيل صغيرة وشجية يبني حكايات أبطاله، ويتعمق أكثر في شخصيات قصصه، بحثًا عن كيف يواجه هؤلاء البشر تحديات ومخاوف نهاية العمر.

يٌعيد عادل عصمت في قصصه الرونق لفكرة "الحدوتة"، فكرة بناء عالم وشخصيات من خلال حدث قد يبدو بسيطًا جدا لكنه حافل بالدلالات: نبرة بائع جوال فقد ابنه فجأة، حيرة مغترب عن الوطن في تفسير حلم، قلق عائد من حرب الخليج، من قأقأة الدجاج، خوف امرأة من أهل بيتها ومن نعيق الغربان،وغيرها من التفاصيل المنسوجة برهافة شديدة.

تبدو بعض القصص كلوحات بديعة غنية بالتفاصيل وقريبة من القلب بما تحوي من ملامح البشر وحكاياتهم،حيث شيد الكاتب عمله على الحكي البارع والسلس دون غموض أو تغريب، وبحس إنساني رفيع.

فى "مخاوف نهاية العمر" -كعادته- يملك عادل عصمت حسا عاليا بشخوصه، حسا رحيما، جعل من لغته تهويدات شفافة لبني الإنسان وهم يخوضون معاركهم الصغيرة أو الكبيرة مع الحياة، إذ يمتلك نبرة قص فريدة، شكلها من كلمات رؤوفة،حانية، سلسة وعميقة فى آن واحد، تكشف عن الهشاشة فى ادعاء القوة، وعن الأسى فى لحظات الفرح، وعن الإنساني المشترك بيننا جميعا، ومن دون انفعال زائد أو استعراض لغوي متحذلق، وبسلاسة مقصودة يصاحب عادل عصمت شخصياته ويرسم ملامح عالمه الخاص.

عادل عصمت ينتسب إلى جيل التسعينيات فى الكتابة المصرية، وقد تخرج فى كلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة عين شمس، ثم حصل على ليسانس الآداب قسم المكتبات جامعة طنطا فى عام 1996. نشر عصمت أولى رواياته "هاجس موت" فى عام 1995م، ثم أصدر عدد من الإصدارات منها: مجموعة قصصية بعنوان "قصاصات"، وكتاب نثري بعنوان "ناس وأماكن"، وثماني روايات "الرجل العارى" 1998، "حياة مستقرة" 2004، "أيام النوافذ الزرقاء" 2009، "حكايات يوسف تادرس" 2015 "حالات ريم" 2017، "صوت الغراب" 2017، و"الوصايا". 2018.

حصلت أعماله على عدة جوائز مثل: جائزة الدولة التشجيعية عن رواية "أيام النوافذ الزرقاء" فى عام 2011، وميدالية نجيب محفوظ للآداب المقدمة من الجامعة الأمريكية قسم النشر فى عام 2016 عن "حكايات يوسف تادرس". كما وصلت رواية الوصايا إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في 2019.

ترجمت بعض من أعماله إلى اللغة الإنجليزية والصربية والإسبانية والصينية.

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