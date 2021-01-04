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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

160 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء في المنيا

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:34 م
تصالح على مخالفات
تصالح على مخالفات البناء
المنيا ـ على حسين
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واصلت المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق محافظة المنيا، استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بعد مدها 3 أشهر لتنتهي آخر مارس المقبل، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة حتى اليوم 160 ألف و701 طلب.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، على أن يتم سداد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح في شهر يناير، كما يتم سداد 35% من قيمة التصالح في شهر فبراير، وسداد 40% من قيمة التصالح في شهر مارس المقبل، بعد انتهاء المدة المحددة لسداد الـ 25% من قيمة التصالح في ديسمبر الماضي.

وشدد المحافظ، على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة، موجها رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مؤكدا أن المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات في الفترات الصباحية والمسائية.

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