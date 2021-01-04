الكويتي المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بـ 240 مليون دينار
الإثنين 04/يناير/2021 - 01:34 م
وكالاتطباعة
أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار أمريكي).
وقال البنك المركزي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، إن آجل الإصدار يبلغ ستة أشهر بمعدل عائد 1.250 في المئة.
وكان (المركزي) أصدر في 21 ديسمبر الماضي (سندات وتورق) بقيمة 200 مليون ديناركويتي (نحو 660 مليون دولار أمريكي) لأجل ثلاثة أشهر.
وقال البنك المركزي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، إن آجل الإصدار يبلغ ستة أشهر بمعدل عائد 1.250 في المئة.
وكان (المركزي) أصدر في 21 ديسمبر الماضي (سندات وتورق) بقيمة 200 مليون ديناركويتي (نحو 660 مليون دولار أمريكي) لأجل ثلاثة أشهر.