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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:57 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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نفت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ما تردد عن إقالة أو إيقاف الدكتور أحمد مصباح، مدير مستشفى الحامول المركزي، عقب نشر استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيها نقص الأكسجين لديه في المستشفى، وهو ما يعرض المرضى في العناية للخطر.

وكشفت سلام، خلال تصريحات خاصة لـ "الدستور"، عن أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد طلب الدكتور أحمد مصباح للتحقيق معه في المحافظة فيما قام بنشره، وحتى الآن لم يصدر أي قرار نهائيًا بشأنه.

وكان الدكتور أحمد مصباح، مدير مستشفى الحامول المركزي، قام أمس بنشر استغاثة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيها: "أي حد متوافر لديه أسطوانات أكسجين لمدة ساعة.. المستشفى في احتياج ضروري".

فيما أعلنت إدارة مستشفى الحامول المركزي بكفر الشيخ عن استقرار الحالة الصحية لجميع الحالات الموجودة به عقب وصول سيارات الأكسجين للمستشفى.

فيما عقّبت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بأنه لا يُوجد أي مشكلة في مخزون الأكسجين الموجود بالمستشفيات، خاصة العزل، لافتة إلى أنها تتابع الوضع هناك لحظة بلحظة بتوجيهات صارمة من وزيرة الصحة والسكان.

وتابعت أن سيارة الأكسجين كانت في طريقها للمستشفى وقت كتابة مدير المستشفى استغاثته، وبالفعل وصلت في الوقت المحدد لها.

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