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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 وَفَيَات و1501 إصابة بكورونا في الإمارات

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:32 م
جريدة الدستور
وكالات
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1501 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وَفَيَات، وشفاء 1746 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الإثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 214.732 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 682 وفاةً، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 191.455 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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