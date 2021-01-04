طيران الاحتلال الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية

واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي انتهاكَه الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية، وفقا لما نقلته وكالة «واس» السعودية.وأفاد بيانٌ صادر عن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، بأنه سجّل 4 خروقات جوية من طائرات حربية إسرائيلية للأجواء اللبنانية، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية، لافتًا النظر إلى متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.