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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

طيران الاحتلال الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:04 م
طيران الاحتلال
طيران الاحتلال
وكالات
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واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي انتهاكَه الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية، وفقا لما نقلته وكالة «واس» السعودية.

وأفاد بيانٌ صادر عن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، بأنه سجّل 4 خروقات جوية من طائرات حربية إسرائيلية للأجواء اللبنانية، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية، لافتًا النظر إلى متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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