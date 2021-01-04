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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«قطاع الأعمال» تُنفذ أكبر مشروع تحول رقمي بالشرق الأوسط (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:31 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، عن الانتهاء من تجهيز نموذج التطبيق لنظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات «Enterprise Resource Planning (ER»، في عدد 7 شركات قابضة، ضمن خطة التحول الرقمي.

وأشار الوزارة، في بيان لها، إلى أن النموذج يمثل 75% من المقرر تطبيقه في الشركات التابعة، حيث سيتم الانتهاء من التطبيق الكامل لنحو 15 شركة تابعة في الربع الأول من عام 2021، والتي تمثل المرحلة الأولى في مشروع التحول الرقمي.

ولفتت إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز مركز بيانات لشركات قطاع الأعمال على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم بالتعاون مع شركة "فايبر مصر للأنظمة" إحدى شركات مجموعة "بنية"، وشركة "فودافون مصر"، فضلا عن تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تطبيق النظام في الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب آلي جديدة ومؤمنة.

وذكرت أنه تم أيضًا البدء في تدريب الكوادر الرئيسية بالشركات التابعة على تطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسات، وكانت البداية في شركات القابضة للصناعات الكيماوية.

جدير بالذكر أن مشروع التحول الرقمي يشمل 63 ما بين قابضة وتابعة في 13 قطاعا مختلفا، ما يجعله يعد أضخم مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط، ويتضمن 6 عناصر رئيسية هى الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.

وكانت الوزارة قد بدأت مطلع عام 2020 في تطبيق مشروع التحول الرقمي لشركاتها التابعة من خلال أكثر من 20 تعاقدًا مع شركات عالمية ومحلية هي مايكروسوفت وساب وفايبر مصر ووادي النيل وآتوس، باستثمارات 50 مليون دولار، بعد اختيار تطبيقات نظم تخطيط موارد المؤسسات المزمع تطبيقها عن طريق إجراء مناقصة تفصيلية باحتياجات الشركات المختلفة لاختيار أفضل التطبيقات المناسبة مع الزام الشركات المنتجة للتطبيقات بتقديم وتطبيق افضل الممارسات العالمية التي تم تطبيقها في مجال عمل شركات قطاع الأعمال العام.

وفي سبيل تنفيذ المشروع تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها، توحيد الإطار العام التنظيمي لإطار العمل في شركات قطاع الأعمال العام والذي تمثل في اعداد السياسات والإجراءات المنظمة للعمل بالاستعانة باحد بيوت الخبرة العالمية في مجال الاستشارات الإدارية برايس وواتر هاوس.. وتمثل السياسات والإجراءات مرجعية لرقمنة نظم العمل. وقد شارك في هذا العمل 1200 من كوادر قطاع الأعمال في مختلف القطاعات والشركات على مدار7 أشهر تخللها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة.




رابط الفيديو
https:www.youtube.comwatch?v=rJ24XVacEVk

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