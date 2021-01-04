تحرير 195 محضر عدم ارتداء كمامات داخل وسائل المواصلات بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الجهود الأمنية خلال الفترة من 23 ديسمبر 2020 وحتي 2 يناير 2021، وذلك فى إطار التعاون المستمر مع مديرية أمن مطروح لتحقيق الأمن فى الشارع المطروحى، وفرض السيطرة الامنية بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين وحمايتهم ومنع أي تجاوزات.ونظمت مديرية أمن مطروح خلال تلك الفترة عددا من الحملات لفرض السيطرة الأمنية وتحقيق الانضباط بالشارع المطروحى، أسفرت عن ضبط 75 قضية تموينية ما بين غلاء أسعار وعدم وجود شهادات صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.وقام قسم مرافق مطروح بتحرير 208 محضر إشغال طريق وبائع متجول، ومخالفة نظافة.وتمكنت ادارة مرور مطروح عن طريق الأكمنة المعدة على الطريق الدولي الساحلي والأكمنة المتحركة داخل المدن من ضبط 3250 مخالفة مرورية متنوعة وتحرير 195 محضر عدم ارتداء كمامات داخل وسائل المواصلات والمحال التجارية والأسواق خلال تلك الفترة.وأشاد محافظ مطروح بالجهود الأمنية المبذولة برئاسة اللواء عماد كدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح وجميع الأجهزة المعاونة لتحقيق الأمن للمواطن بالشارع المطروحى.