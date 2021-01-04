نائب محافظ القاهرة يتابع بالوعات الصرف الصحي بحي شبرا

تابع الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، صباح اليوم، بحضور رئيس حي شبرا بالمرور بنطاق حي شبرا، تعديل بلوعات الصرف الصحي الخاصة بمترو الأنفاق بشارع شبرا بالتنسيق مع مرفق المياه والصرف الصحي.كما تفقد صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى الشرابية، ميدان أبو خليفة بحى الشرابية لمتابعة إصلاح وتطوير النافورة الموجودة بالميدان، وإضافة مساحة خضراء بجانبها.وجاءت الجولات تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمراجعة مستوى النظافة بالميادين العامة، وكذلك مراجعة المرافق العامة وعلى رأسها الصرف الصحي لما يعود بشكل مباشر على نظافة الشوارع والشكل الحضاري لها.