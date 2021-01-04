زكريا: 229 مليون جنيه أرباح 3 شركات بـ«مصر للطيران» رغم كورونا

كشفت الطيار محمد رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن 3 شركات تابعة للشركة القابضة استطاعت تحقيق أرباحا مالية خلال الميزانية المالية لعام 2019 2020، رغم انخفاض معدلات التشغيل بقطاع النقل الجوي العالمي نتيجة تفشى فيروس كورونا بمختلف دول العالم.وأضاف في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن شركة مصر للطيران للأسواق الحرة حققت أرباحًا مالية بلغت 168 مليون جنيه، وحققت شركة مصر للطيران للشحن الجوي 31 مليون جنيه، بينما حققت شركة مصر للطيران للخدمات الطبية 30 مليون جنيه.وأشار إلى أن انخفاض معدلات الحركة الركابية والجوية بالمطارات المصرية خلال الفترة الماضية والحالية، لعب دورًا كبيرًا في خسائر مالية فادحة للعديد من الشركات التابعة لشركة مصر للطيران.