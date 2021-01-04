تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته في صحراء أكتوبر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، اليوم الاثنين، حبس سائق مزق جسد شقيقته والقاها بطريق الواحات لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة ثان أكتوبر يفيد بالعثور على جثة سيدة، بطريق الواحات بها جروح متفرقة والعثور بجوارها على هاتفها المحمول، تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليها سائق.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وتبين أنه مصاب بجرح قطعي بالذقن، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بوجود خلافات بينه وبين زوجته وأهليتها بسبب شقيقته، فعقد العزم على قتلها.وأضاف أنه في سبيل تنفيذ مخططه الإجرامي أعد (سلاح أبيض - خنجر) وانتظر المجنى عليها بطريق عودتها محل إقامتها متخفيًا بمنطقة زراعية مستقلًا سيارة أجرة، ولدى مشاهدته لها فاجأها وهددها بالسلاح الأبيض واقتادها لداخل السيارة، وتعدى عليها بعدة طعنات فأودى بحياتها ثم تخلص من جثتها بإلقائها بمكان العثور، وإصابته نتيجة مقاومة المجنى عليها له، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.