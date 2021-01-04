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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

110 حالات وفاة و6073 إصابة بكورونا في إيران

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:29 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين، تسجيل 110 حالات وفاة و6073 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى نحو مليون و249 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 55 ألفا و650 حالة.

وأشارت إلى أن 4901 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين المليون و20 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

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