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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بأخميم الجديدة

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:27 م
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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أجرى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، يرافقه أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة أخميم الجديدة؛ للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية وتفقد المشروعات التي تم الانتهاء منها، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و361 مليون جنيه لتلك المشروعات، بحضور حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، والمهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 800 وحدة إسكان اجتماعي نموذج «بندق»، بعدد 40 عمارة، كما تم تنفيذ 864 وحدة إسكان اجتماعي نموذج 90 متر مربع، بعد 36 عمارة بقيمة إجمالية 148 مليون جنيه، وتم التخصيص لبعض الوحدات، وجارٍ تسليم تلك الوحدات للمواطنين، وتفقد المحافظ نموذج لإحدى الوحدات السكنية.

كما تفقد مبنى قسم الشرطة والإطفاء بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 95%، حيث سيتم الافتتاح بالتزامن مع أعياد الشرطة في 25 يناير الجاري.

واختتم المحافظ جولته بمدينة أخميم الجديدة بتفقد مشروع محطة محولات شرق سوهاج بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بجهد 5002206622 ك.ف، والمقامة على مساحة 122 ألف و500 متر مربع، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المحطة، حيث بدأ التشغيل التجريبي لها في شهر سبتمبر الماضي، وتم إطلاق التيار الكهربائي لمنطقة الـ 55 فدان بالمدينة، وتعمل المحطة بنظام المحطات المعزولة بالغاز بنظام تشغيل آلي، وتربط بين محطتي شرق أسيوط 500 ك.ف، ومحطة شرق قنا 500 ك.ف، وتغذي المحطة 90% من أحمال محافظة سوهاج، وتُساهم بشكل كبير في علاج مشكلة انخفاض الجهد واستقرار الشبكة وعدم حدوث ارتفاع أو انخفاض مفاجئ للجهد، وهو ما يتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية.

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